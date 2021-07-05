Yerel TSB radyosuna konuşan Güney Kore Sağlık Bakanlığı Afet Yönetimi biriminden Soung Youn-rae, delta varyantının şu an yeni vakaların yaklaşık yüzde 7'sini oluşturduğunu, bu oranın 2 ay önce yüzde 1 civarında olduğunu belirtti.

Son 24 saatte 711 vaka ve virüs kaynaklı 2 ölümün kaydedildiği Güney Kore'de toplam vaka sayısı 160 bin 795'e, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 28'e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayıları son 4 gündür 700'ün üzerinde seyrediyor.

Ülke genelinde bugüne kadar 15,3 milyon kişi en az bir doz COVID-19 aşısı oldu, 5,3 milyon kişi ise tamamen aşılandı.