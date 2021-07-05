Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de 'delta' endişesi: Hızla yayılıyor
[Fotoğraf: AFP]
Güney Kore'de koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen ve daha bulaşıcı olan delta varyantının hızla yayıldığı bildirildi.
Yerel TSB radyosuna konuşan Güney Kore Sağlık Bakanlığı Afet Yönetimi biriminden Soung Youn-rae, delta varyantının şu an yeni vakaların yaklaşık yüzde 7'sini oluşturduğunu, bu oranın 2 ay önce yüzde 1 civarında olduğunu belirtti.
Son 24 saatte 711 vaka ve virüs kaynaklı 2 ölümün kaydedildiği Güney Kore'de toplam vaka sayısı 160 bin 795'e, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 28'e yükseldi.
Ülkedeki vaka sayıları son 4 gündür 700'ün üzerinde seyrediyor.
Ülke genelinde bugüne kadar 15,3 milyon kişi en az bir doz COVID-19 aşısı oldu, 5,3 milyon kişi ise tamamen aşılandı.
Etiketler: Güney Kore
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