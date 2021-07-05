Küba hükümetinden yapılan açıklamada, fırtınanın bugün sabah saatlerinde güney sahillerine ulaştığı, öğle itibarıyla adanın merkezine ağır yağış bırakmasının beklendiği belirtildi.

Hükümet, fırtınanın sele yol açması beklenen yerleşimlerdeki 180 bini kişi tahliye etmişti.

[Bir restoran çalışanı, fırtına öncesi tedbir alıyor. Havana, Küba. | Fotoğraf: Reuters]

Saatteki hızı 100 kilometreyi aşan rüzgarlar taşıyan fırtına Karayipler'de Küçük Antil adaları ile Haiti ve Dominik Cumhuriyeti çevresini etkilemişti.

Fırtınanın yol açtığı şiddetli rüzgar ve yoğun yağış nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde iki, St Lucia'da bir kişi hayatını kaybetmişti.

Fırtınanın bugün Küba'dan geçtikten sonra ABD'nin güneydoğu kıyılarına hareket etmesi bekleniyor.