Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de COVID-19 tablosu: Günlük 40 bine yakın vaka
[Reuters (Arşiv)]
Güney Kore’de, Omicron'un BA.5 varyantı ile günlük koronavirüs vakaları 40 bine yaklaştı.
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KDCA), ülkede bulaş oranı yüksek olduğu belirtilen Omicron'un BA.4/BA.5 varyantının hızla yayıldığını belirtti.
Söz konusu varyant nedeniyle günlük vaka sayısı 39 bin 196’a ulaştı, bunun bir haftada tespit edilen en yüksek rakam olduğu aktarıldı.
Son 24 saatte COVID-19'dan 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 24 bin 696'ya ulaştı.
KDCA, BA.5 varyantının etkisiyle gelecek haftalarda vaka sayısının daha da yükseleceği konusunda uyardı.
Etiketler: Güney Kore Koronavirüs
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