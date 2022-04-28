Yonhap'taki habere göre, Özgür Kuzey Kore Savaşçıları'nın (FFNK) yaptığı basın açıklamasında, başkent Seul'ün batısındaki Gimpo'da yürütülen kampanyada Kuzey Kore'ye 20 büyük balonla yaklaşık 1 milyon broşür gönderildiği duyuruldu.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer programı karşıtı broşürlerin bazılarında da Güney Kore'de yeni seçilen Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile ilgili bilgilerin yer aldığı açıklandı.

"Kuzey Kore bizi kandırdı"

FFNK Başkanı Park Sang-hak, geçen yıl sınırdan balon gönderdiği için hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle bir yıl bu tür eylemlere ara verdikten sonra bu hafta broşür kampanyasına yeniden başladığını vurguladı.

Park, "Kuzey Kore bizi kandırdı. Nükleer silahlarını hurdaya çıkaracağını söyledi ancak şimdi Güney Kore'yi ve uluslararası toplumu nükleer saldırılar başlatmakla tehdit ediyor. Bu tür eylemleri kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Aralık 2020'de borşür ve balon göndermek yasaklanmıştı

Güney Kore, iki ülke ilişkilerinde artan gerginlik nedeniyle Aralık 2020'de sınırdan Kuzey Kore tarafına broşür ve balon gönderilmesini yasaklamıştı.

Broşür göndermeyi suç sayan yasa, Aralık 2020'de parlamentoda kabul edilmiş, martta yürürlüğe girmişti.