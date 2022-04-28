Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 1503, hastalık belirtisi göstermeyen 11 bin 367 vaka saptanırken, yurt dışı kaynaklı 82 vaka kayıtlara geçti.

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 1292, göstermeyen 9 bin 330 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 47 kişi öldü.

Kentte vaka sayısı önceki güne göre yüzde 21,7 azalırken, önceki 4 gündeki düşüş sürdü.

Yetkililer 28 Mart'tan bu yana uygulanan kapanma tedbirlerinin karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağını bildirdi.

Salgında 1 Mart'tan bu yana 544 binden fazla vaka görülürken, 285 kişi yaşamını yitirdi.

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'da Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli" kapanma, vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Pekin'de vaka artışı sürüyor

Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'dan görülen yerel kaynaklı vakalar artmaya devam ediyor. Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 48, göstermeyen 2 vaka görüldü.

Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), vakaların yaklaşık üçte birinin 6 okul ve 3 anaokulundaki çocuklarda görüldüğünü açıkladı.

Yeni vakaların tespit edildiği 3 bölge "yüksek riskli", 5 bölge ise "orta riskli" ilan edildi. Kentteki "yüksek riskli" bölgelerin sayısı 5'e, "orta riskli" bölgelerin sayısı 16'ya çıktı.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, 11 merkez ilçe ve bir özel ekonomik bölgede toplu testler uygulanıyor. Kentte Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor. Vatandaşlar, olası bir kapanmaya hazırlık için yiyecek stokluyorlar.

Pekin'deki yeni salgın dalgasında ilk vakalar 22 Nisan'da kaydedilmiş, öncesinde virüsün bir haftadır fark edilmeden yayıldığı açıklanmıştı.

COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 208 bin 584 vaka tespit edildi, 4 bin 923 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde COVID-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 15'si yurt dışı kaynaklı 430 COVID-19 vakası tespit edildi, 8 kişi hayatını kaybetti.

Kentte günlük vaka sayısı 12 gündür 1000'in altında seyrediyor.

Salgın dalgasında yılbaşından bu yana 1 milyon 190 binden fazla vaka görülürken, 9 bin 69 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 203 bin 608 vaka görülürken, 9 bin 282 kişi öldü.