Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba 08:01Son Güncelleme: Kaynak: The Guardian
Güney Kore ordusu başarısız füze fırlatma operasyonu nedeniyle özür diledi
[Temsili fotoğraf: AFP]
Güney Kore ordusu, bir tatbikat esnansında fırlatılan ve arızalanarak yere çakılan füzenin paniğe neden olmasının ardından özür diledi.
Güney Kore ordusunun tatbikat kapsamında fırlattığı bir füze, Gangneung şehri yakınlarında yere çakıldı.
Basında çıkan haberlere göre, bölge sakinleri, füzenin Kuzey Kore tarafından atıldığını düşünerek paniğe kapıldı.
Güney Kore ordusu, söz konusu olayın ardından özür diledi.
Füzenin "anormal uçuşuna" neyin sebep olduğu araştırılıyor.
Etiketler: Güney Kore
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