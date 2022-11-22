Yonhap'ın haberine göre, geliştirilme aşamasında olan L-SAM ile ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemine benzer şekilde 50-60 kilometre irtifadaki balistik füzelerin vurulabilmesi amaçlanıyor.

Yetkililer, L-SAM sisteminin başarılı testinin, şubatta gerçekleştirilen başarılı uçuş denemesinin ardından yapıldığını belirtti.

Savunma Geliştirme Ajansı (ADD), bu sistemin 2024'e kadar tamamlanmasını, 2026'da seri üretime geçilmesini ve 2027'de kullanıma girmesini hedefliyor.

L-SAM, Kore Hava ve Füze Savunması (KAMD) ismiyle planlanan çok katmanlı füze savunma kalkanının önemli bir kısmını oluşturuyor.

Askeri yetkililer tarafından yapılan açıklamada, KAMD'nin Kuzey Kore'den gelen tehditlere karşı geliştirildiği belirtildi.

Ayrıca Güney Kore, insansız hava aracı engelleme sistemi geliştirilmesine yönelik bir plan da duyurdu.

Bu sistem için Savunma Tedarik Programı İdaresi, LIG Nex1 adlı yerli savunma şirketinin, Ocak 2026'ya kadar 24,4 milyar dolar değerindeki Block-I adlı projeyi yürüteceğini açıkladı.

Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlatması

Güney Kore'nin bu girişimleri, Kuzey Kore'nin geçen hafta kıtalararası balistik füze fırlatmasının ve tehdit düzeyini artırmasının ardından geldi.

Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesinin ardından ABD, dün Pyongyang'a yönelik güçlü bir Birleşmiş Milletler (BM) kararı alınması çağrısı yapmıştı.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Cang Cun de ABD'ye, Kuzey Kore'ye yönelik askeri tatbikatları ve yaptırımları hafifletme çağrısında bulunmuştu.