Rapora göre yangın, Anyang Şehrindeki "Yüksek Teknoloji Bölgesi"nde çıktı.

Yerel basına göre, pazartesi öğleden sonra başlayan yangına 63 itfaiye aracı gönderdi.

Yangın yerel saatle 20:00'de kontrol altına alındı ​​ve 23:00'te tamamen söndürüldü.

CCTV'nin bildirdiğine göre, Salı sabahı 36 kişinin öldüğü bildirildi ve iki kişi hafif yaralı olarak tedavi edilmek üzere hastaneye gönderildi.

Edinilen bilgiye göre iki kişi kayıp.