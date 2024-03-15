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Dünya
AA 15.03.2024 11:51

Güney Kore "Kuzey'in tehditlerine karşı" ABD ile ortak hava tatbikatı düzenledi

Güney Kore ve ABD'ye ait hava kuvvetleri unsurları, "Kuzey'in tehditlerine karşı" savaş uçaklarının katıldığı ve gerçek mühimmatın kullanıldığı ortak tatbikat yaptı.

Güney Kore "Kuzey'in tehditlerine karşı" ABD ile ortak hava tatbikatı düzenledi
[Fotograf: Reuters]

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Hava Kuvvetleri, bugün sona erecek hava tatbikatına iki ülkeden 40 hava aracının katıldığını bildirdi.

Konuya ilişkin açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin hava kuvvetlerinin ortak tatbikatında gerçek mühimmat kullanıldığı, pilotların Kuzey Kore tehdidine karşı seyir füzeleri ve güdümlü bombalarla atış eğitimi aldığı aktarıldı.

Güney Kore ile ABD'nin "ortak savunma duruşunun güçlendirilmesi" hedefiyle düzenlediği "Özgürlük Kalkanı" adlı 11 gün süren ortak tatbikat, 14 Mart'ta tamamlandı.

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