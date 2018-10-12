Güney Kore Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını tartışıyor

Güney Kore, 2010 yılında ülkelerine ait bir savaş gemisine yapılan saldırının ve 46 denizcinin ölmesinin ardından Kuzey Kore'ye uygulanmaya başlayan yaptırımların kaldırılıp kaldırılmaması konusunu tartışıyor.

Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha geçen gün yaptığı konuşmada, Güney Kore'nin tek taraflı yaptırımları kaldırmasının değerlendirildiğini ve ikili ilişkilerin ilerlemesinde bir itici güç yaratmaya çalıştıklarını açıkladı.

Muhafazakarlar tepkili

Güney Koreli muhafazakarlar, dışişleri bakanının açıklamasına öfkeyle tepki gösterdi. Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon ise yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılmasına yönelik henüz ciddi bir adım atılmadığını, Kuzey Kore'nin 2010 yılında yapılan saldırının sorumluluğunu kabul etmediği sürece yaptırımların kalkmasının zor olduğunu söyledi.

Kuzey Kore, Cheonan savaş gemisini batırdığını kabul etmiyor.

Kore'nin küskün kardeşleri arasındaki barış adımları

Kore Yarımadası’nın küskün kardeşleri arasındaki ilk barış adımı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan gelmişti. Kim, "2018, hem Kuzey hem de Güney Kore için çok önemli bir yıl. Kuzey, kurulmasının 70'inci yılını kutlarken, Güney ise Kış Olimpiyatları'na evsahipliği yapıyor. Kuzey ile Güney arasındaki buzları eritmemiz ve böylece bu yılı ulusumuzun tarihinde özel bir yere sahip olacak şekilde anlamlı kılmamız lazım" demişti.

Bu açıklamadan bir ay sonra Kuzey Kore, Olimpiyatlar için heyet yollamış ve iki ülke sporcuları açılış törenine tek bayrak altında katılmıştı.

Kim, Mart ayında Güney Kore'den gelen üst düzey bir heyetle görüşmüş ve aynı ay içerisinde Kim'in ABD Başkanı Donald Trump ile de bir araya geleceği açıklanmıştı.

Ayrıca Kuzey Kore, nükleer testleri durduğunu açıklarken, Güney Kore de sınır bölgesinden hoparlörlerle yaptığı yayınlara son vermiş ve iki ülke arasında telefon hattı kurulmuştu.

Atılan karşılıklı adımların ardından Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti. İki lider, Kuzey Kore'nin ABD ile yapacağı zirve öncesinde de sürpriz bir buluşma gerçekleştirmişti.

Liderler, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanmasına yönelik adımlara ve kararlara tanıklık ederek, yarımadayı nükleer silahlardan arındırma ve mevcut ateşkesi kalıcı barış anlaşmasına dönüştürme konusunda görüş birliğine varmıştı.

Kaynak: AP News, TRT Haber

