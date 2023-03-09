Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğu sahillerine yakın sulara düşen balistik füze, Kuzey Kore'nin Nampo kentinden fırlatıldı.

Açıklamada, kısa menzilli olduğu belirtilen füzenin menziline ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, önceki gün yaptığı açıklamada, ülkesinin füze denemelerinin ABD tarafından engellenmesinin savaş ilanı sayılacağını bildirmişti.