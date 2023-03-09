Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore, Kuzey Kore'nin kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu
[Temsili fotoğraf: AA]
Güney Kore ordusu, Kuzey Kore tarafından denize doğru fırlatılan kısa menzilli bir balistik füze tespit ettiğini duyurdu.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğu sahillerine yakın sulara düşen balistik füze, Kuzey Kore'nin Nampo kentinden fırlatıldı.
Açıklamada, kısa menzilli olduğu belirtilen füzenin menziline ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, önceki gün yaptığı açıklamada, ülkesinin füze denemelerinin ABD tarafından engellenmesinin savaş ilanı sayılacağını bildirmişti.
Etiketler: Güney Kore Kuzey Kore
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