Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Washington'da yaptığı görüşmenin ardından, Kuzey Kore'nin, korkulduğu gibi, önümüzdeki günlerde yedinci nükleer testi olacak olan bu denemeye devam etmesi halinde bir bedel ödeyeceğini söyledi.

Kuzey Kore'nin başka bir nükleer test için hazırlıklarını tamamladığını ve artık siyasi bir karar verilmesi gerektiğini söyleyen bakan, "Kuzey Kore başka bir nükleer denemeye girişirse, bunun yalnızca caydırıcılığımızı ve uluslararası yaptırımları güçlendireceğini düşünüyorum. Kuzey Kore fikrini değiştirmeli ve doğru kararı vermeli." dedi.

Yaptırımlar dışında Park, Kuzey'in caydırıcılık politikasının nasıl değişeceğini özetlemedi, ancak Blinken, ABD ve anlaşma müttefikleri Güney Kore ve Japonya'nın buna karşılık olarak askeri duruşlarını değiştirebileceğini söyledi.

Blinken, "Bunu diğerleriyle çok yakın koordinasyon içinde tüm olası durumlara hazırlıyoruz ve askeri duruşumuzda hem kısa hem de uzun vadeli ayarlamalar yapmaya hazırız" dedi.

Ayrıca baskının sürdürüleceğini ve duruma göre artırılacağını da sözlerine ekledi.

Hem Park hem de Blinken, Kuzey Kore'ye herhangi bir ön koşul olmaksızın müzakere kapısının açık olduğunu vurguladı.

Ancak son günlerde çok sayıda ABD'li yetkilinin yorumlarını yineleyen Blinken, Kuzey Kore'nin diyalog önerilerini görmezden gelmeye devam ettiğini söyledi.