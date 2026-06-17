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Dünya
AA 17.06.2026 10:54

Güney Kore, Koreler arası askeri sınır bölgesinde sivillere yönelik kısıtlamaları hafifletecek

Güney Kore’nin, Koreler arası sınırda yer alan askeri kontrol altındaki bölgede sivillerin erişimine yönelik kısıtlamaları azaltacağı bildirildi.

Güney Kore, Koreler arası askeri sınır bölgesinde sivillere yönelik kısıtlamaları hafifletecek

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ahn, iki Kore'nin sınır hattı olan Askeri Sınır Çizgisi'nin (MDL) 10 kilometre güneyine kadar uzanan tampon bölge niteliğindeki Sivil Kontrol Hattı’nın (CCL) ortalama 6 kilometreye düşürüleceğini açıkladı.

CCL’nin sivillerin erişimini kısıtlamak ve askeri operasyonların güvenliğini sağlamak amacıyla kurulduğunu belirten Ahn, gelecekteki güvenlik ortamına uyum sağlamak için CCL'ye yönelik bir düzenleme planı geliştirdiklerini kaydetti.

Savunma Bakanlığı da plan kapsamında “Kontrollü Koruma Bölgesi” olarak sınıflandırılan CCL’nin “Kısıtlı Koruma Bölgesi” statüsüne dönüştürüleceğini belirterek, bunun da ilgili makamların onayıyla arazi geliştirme ve inşaat faaliyetlerine izin verilmesini sağlayacağı aktarıldı.

Söz konusu planın, ​​​​​​​nihai hale getirilmesinin ardından aşamalar halinde uygulamaya konulacağı belirtildi.

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