Güney Kore, Kore Savaşı'nda ölen 43 Çinli askerin kemiklerini iade etti

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin Gönüllüler Ordusu'nda savaşan 43 askerin kemikleri Güney Kore tarafından iade edildi.
Askerlerin kemiklerinin, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin idari merkezi Şınyang şehrindeki askeri mezarlığa gömüleceği aktarıldı.
Habere göre, 2014 yılından bu yana Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden 981 Çinli askerin kemikleri Çin'e iade edildi.
Çin, 1950-1953 yıllarında Kore Savaşı'nda Güney Kore'yi destekleyen ABD öncülüğündeki Birleşmiş Milletler (BM) güçlerine karşı Kuzey Kore'ye destek vermişti.