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Dünya
AA 14.12.2023 10:30

Güney Kore: Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na 2 Çin ve 4 Rus uçağı girdi

Güney Kore, Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na (KADIZ) 2 Çin ve 4 Rus uçağının girdiğini ve bölgeye savaş uçakları gönderdiklerini duyurdu.

Güney Kore: Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na 2 Çin ve 4 Rus uçağı girdi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinde 2 Çin ve 4 Rus uçağının Ulleung Adası'nın kuzeyinde KADIZ'a girdiği belirlendi.

Uçakların ülkenin hava sahasını ihlal etmediği bilgisine yer verilen açıklamaya göre, Güney Kore, önlem amaçlı bölgeye savaş uçakları sevk etti.

ADIZ

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma ve Tanımlama Sahası (ADIZ) genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor.

Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit olarak değerlendirilerek uyarılıyor.

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