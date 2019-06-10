Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanı, İngiltere ile Brexit sonrasında ticari ilişkilerin mevcut şekliyle devam etmesini sağlamak üzere, bir serbest ticaret anlaşmasına prensipte imza attıklarını açıkladı.

Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşmanın Güney Kore’nin ticaret belirsizliğini en aza indirmesi ve İngiltere ile ticaretini sürdürmesine yardım edeceği belirtildi.

Bakanlık, Güney Kore parlamentosundan onay isteneceğini ve 31 Ekim'den önce İngiltere ile ticaret anlaşmasının onaylanacağını aktardı.

İngiltere’nin 2016’da yapılan referandumla aldığı Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararını 29 Mart’ta hayata geçirmesi öngörülüyordu. Ancak parlamentonun Brexit anlaşmasını peş peşe yapılan oylamalarla reddetmesinin ardından Brexit 31 Ekim’e ertelenmişti.

Kaynak: Reuters