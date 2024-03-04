Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.03.2024 10:29

Güney Kore ile ABD, 11 gün sürmesi planlanan ortak askeri tatbikata başladı

Güney Kore ile ABD, "ortak savunma duruşunun güçlendirilmesi" hedefiyle ortak askeri tatbikata başladı.

Güney Kore ile ABD, 11 gün sürmesi planlanan ortak askeri tatbikata başladı

Yonhap'ın haberine göre, "Özgürlük Kalkanı" adıyla düzenlenen ortak tatbikatın 11 gün sürmesi hedefleniyor.

Tatbikatla iki ülkenin ortak savunma duruşunun artırılmasının hedeflendiği, kara, deniz, hava, siber araçların kullanımıyla çok alanlı operasyonlara ve nükleer operasyonlara karşılık verilmesine odaklanılacağı bildirildi.

Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC) bünyesindeki ülkelerden personelin gözlemci olarak katılacağı tatbikatın 14 Mart'ta sona ermesi bekleniyor.

Genelkurmay Başkanlığından şubatta yapılan açıklamada, yaklaşık 48 saha çalışmasının planlandığı tatbikatta Kuzey Kore füzelerinin tespiti ve müdahaleye ilişkin çalışmaların gerçekleştirileceği bildirilmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul da 29 Şubat'ta ABD ziyareti kapsamında mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelmiş, basın toplantısında Cho, "Nükleer ve füze tehditlerinin arttığı bu dönemde Kuzey Kore'nin provokasyonlarıyla mücadele etme, yasa dışı gelirlerini engelleme ve insan hakları konusunda işbirliğini güçlendirmede mutabık kaldık." ifadesini kullanmıştı.

ETİKETLER
Güney Kore ABD
Sıradaki Haber
Alman komutanların ses kaydı: Basın özgürlüğü rafa kalktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:28
İsrail ordusu, 2 gün içinde Gazze'de insani yardım almaya çalışan 127 Filistinliyi öldürdü
11:27
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 30 bin 534'e yükseldi
11:26
Fındık ihracatı 1,2 milyar doları aştı
11:26
Yapay zeka insan gücünün yerini almaya başladı
11:25
Türk lirasıyla dış ticaret 210 milyar liraya yaklaştı
11:19
Türk savunma sanayii 39 firmayla DIMDEX 2024'te yerini aldı
Gazze Şeridi'nin kuzeyine uçaklarla insani yardım bırakıldı
Gazze Şeridi'nin kuzeyine uçaklarla insani yardım bırakıldı
FOTO FOKUS
Türk şirket, havadan karbonu ayrıştırdı
Türk şirket, havadan karbonu ayrıştırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ