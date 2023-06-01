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Dünya
AA 01.06.2023 13:28

Güney Kore, denize düşen Kuzey Kore roketinin enkazını çıkarmaya çalışıyor

Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup, Kuzey Kore’nin uzaya fırlatırken Sarı Deniz’e düşen roketinin enkazını kaldırmak için Güney Kore ordusu tarafından yapılan çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Güney Kore, denize düşen Kuzey Kore roketinin enkazını çıkarmaya çalışıyor
[Fotograf: Reuters]

Lee Jong-sup, yaptığı açıklamada, Pyongyang tarafından uzaya fırlatılırken Sarı Deniz’e düşen roketin batık parçalarını almaya yönelik Güney Kore ordusu tarafından yürütülen operasyonların sürdüğünü ve çalışmaların 2 gün daha sürebileceğini aktardı.

Roketin 15 metre uzunluğundaki bir kısmının denizin 75 metre derinliğinde olduğunu belirten Lee, tüm parçaları toplamak için dikkatlice iz sürdüklerini fakat parçaların ağırlığı ve su altındaki görüş zayıflığı nedeniyle sürecin uzadığını dile getirdi.

Lee, Pyongyang’ın 31 Mayıs’taki başarısız fırlatma girişiminin, ülkenin batı kıyısında inşa edilen yeni bir fırlatma tesisinde gerçekleştiğini kaydetti.

Kuzey Kore tarafından fırlatılan rokette kullanılan teknolojinin, kıtalararası balistik füze teknolojisiyle benzer olup olmadığı sorusuna Lee, “Evet. Aynı prensip, uydu fırlatma araçları ve savaş başlığı taşıyan füzeler için de geçerlidir.” cevabını verdi.

Kuzey Kore'nin güdümlü füze teknolojisiyle fırlatış yapması yasaklanmıştı

Kuzey Kore'nin dün sabah saatlerindeki fırlatışının, taşıyıcı roket sisteminde yaşanan arıza nedeniyle başarısız olduğu bildirilmişti.

ABD ve Birleşmiş Milletler de (BM), Kuzey Kore'nin balistik füze teknolojisi kullanarak yaptığı başarısız askeri casus uydu fırlatma denemesini kınamıştı.

BMGK, nükleer silah programı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında Kuzey Kore'nin güdümlü füze teknolojisiyle fırlatış yapmasını yasaklamıştı.

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