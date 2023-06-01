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Dünya
AA 01.06.2023 13:21

Singapur Başbakanı Lee’nin COVID-19 testi tekrar pozitif çıktı

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong'un, COVID-19 testi 2 hafta sonra yeniden pozitif çıktı.

Singapur Başbakanı Lee’nin COVID-19 testi tekrar pozitif çıktı
[Fotograf: Reuters]

Lee, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, pozitif çıkan COVID-19 testinin fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımında, kendini iyi hissettiğini belirten Lee, doktorların, COVID-19'un kısa süre ardından tekrarladığını ve bunun hastalığı geçirenlerin yüzde 5 ila 10’u arasında görüldüğünü söylediğini aktardı.

Lee, virüsün hala bulaşıcı olma ihtimaline karşı kendisini izole etmesinin tavsiye edildiğini belirtti.

Singapur Başbakanı, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile yarın gerçekleştireceği ikili görüşmeye katılamayacak.

Albanese, Twitter hesabından, Lee'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve Lee’nin yerine yardımcısı Lawrence Wong ile görüşmeyi dört gözle beklediğini aktardı.

Lee, 22 Mayıs’ta Afrika ve Asya seyahatlerinin ardından ülkesine döndükten sonra yapılan testte COVID-19 pozitif çıktığını kaydetmişti.

En son COVID-19 aşısını Kasım 2022’de olduğunu söyleyen Lee, Singapurlulara, hastalığı hafif geçirmeleri için aşılarını düzenli olmaları çağrısında bulunmuştu.

Lee, 14-16 Mayıs’ta Güney Afrika'ya ve 17-19 Mayıs’ta Kenya'ya resmi ziyarette bulunmuştu. Lee, 10-11 Mayıs’ta Endonezya'da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) zirvesine katılmıştı.

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