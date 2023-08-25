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Dünya
AA 25.08.2023 11:47

Güney Kore, çiftlik deniz ürünlerine yönelik radyasyon testlerini sıkılaştıracak

Güney Kore, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nden radyoaktif atık suyu boşaltmaya başlamasının ardından toplumun endişelerini hafifletmek amacıyla çiftliklerde yetiştirilen deniz ürünlerine yönelik radyasyon testlerini artıracak.

Güney Kore, çiftlik deniz ürünlerine yönelik radyasyon testlerini sıkılaştıracak

Yonhap'ın haberine göre Okyanus ve Balıkçılık Bakan Yardımcısı Park Sung-hoon, Fukuşima'dan radyoaktif suyun tahliyesi nedeniyle yaşanan endişelere ilişkin açıklama yaptı.

Fukuşima'dan salınan radyoaktif atık suya dair düzenlenen basın toplantısında konuşan Park, "Hükümet, özel kuruluşları harekete geçirerek sevkiyat öncesi çiftlik deniz ürünleri üzerindeki testleri önemli ölçüde artıracak." ifadelerini kullandı.

Güney Kore'den Japonya'ya Fukuşima için "şeffaflık" çağrısı
Güney Kore'den Japonya'ya Fukuşima için "şeffaflık" çağrısı

Park, hükümetin 2011'den bu yana çiftliklerde yetiştirilen deniz ürünleri üzerinde radyasyon testleri yürüttüğünü ve bu gıdaların güvenliğini sağlamak için gelecek hafta testleri yoğunlaştıracağını kaydetti.

Park, ayrıca hükümetin ülke genelindeki tüm çiftliklerden alınan numunelerle ilgili testleri yıl sonuna kadar iki kattan fazla artıracağını vurguladı.

Güney Kore'de yaklaşık 12 bin su ürünleri çiftliği bulunuyor.

Hükümetin temmuz ayında özel kuruluşlar aracılığıyla çiftliklerde yetiştirilen deniz ürünleri için başlattığı pilot test uygulamasında radyasyona rastlanmadığı bildirilmişti.

Fukuşima'daki radyoaktif atık su okyanusa boşaltılmaya başlandı
Fukuşima'daki radyoaktif atık su okyanusa boşaltılmaya başlandı

Japonya, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı

Japonya'da 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasına başlandığı bildirilmişti.

Japonya, daha önce açıklanan plana göre, ilk aşamada 7 gün içinde 7 bin 800 ton atık suyu okyanusa boşaltacak. Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun tahliyesi planlanıyor.

Plan, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine sebep oluyor.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 4 nükleer reaktörden 3'ünde hasara neden olmuş, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

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