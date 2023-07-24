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Dünya
AA 24.07.2023 12:11

Güney Kore BM Komutanlığı, Kuzey sınırını geçen asker hakkında Pyongyang'la görüşüyor

Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC), Kuzey Kore sınırını "izinsiz ve isteyerek" geçtiği açıklanan ABD'li asker Travis King hakkında Pyongyang yönetimiyle iletişime geçtiklerini bildirdi.

Güney Kore BM Komutanlığı, Kuzey sınırını geçen asker hakkında Pyongyang'la görüşüyor
[Fotograf: Reuters]

BM Komutanlığı bünyesindeki Komutan Yardımcısı General Andrew Harrison, sınırı geçen King'in durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Harrison, Güney ve Kuzey Kore arasındaki fiili sınır köyü Panmunjom'a düzenlenen turistik bir tur esnasında Kuzey'in sınırını "izinsiz ve isteyerek" geçen King'e ilişkin Pyongyang yönetimiyle görüşmelere başladıklarını belirtti.

Görüşmelerin 1950-1953 Kore Savaşı'nda imzalanan ateşkeste belirlenen Ortak Güvenlik Bölgesi üzerindeki iletişim hattı sayesinde yapıldığını söyleyen Harrison, daha fazla ayrıntı vermeyeceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Kuzey Kore sınırını geçen ABD'li askerin iadesine yönelik taleplerin Pyongyang tarafından cevapsız bırakıldığını bildirmişti. Miller, "Dün, Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kore Halk Ordusundaki (KPA) mevkidaşlarına ulaşmaya çalıştı. Anladığım kadarıyla (askerin iadesine dair) iletişim girişimleri cevapsız bırakıldı." ifadelerini kullanmıştı.

Olay

Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'li bir sivilin "izinsiz ve isteyerek" Kuzey Kore sınırını geçtiğini duyurmuştu.

Daha sonra ortaya çıkan ayrıntılarda, 23 yaşındaki Travis King'in asker olduğu, Güney Kore'de gece kulübünde bir sivili darbetmek ve polis aracını tekmelemek suçundan 2 aya yakın hapis cezası aldığı kaydedilmişti. King'in, 10 Temmuz'da serbest bırakılarak disiplin cezası için ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Fort Bliss askeri üssüne geri gönderilmek istendiği belirtilmişti.

Asker eşliğinde getirildiği havaalanında uçağın kapısından pasaportunu kaybettiği gerekçesiyle geri dönen King'in, daha sonra havaalanından ayrılarak turistlerin yer aldığı Kuzey ve Güney Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) olan fiili sınır köyü Panmunjom'a düzenlenen tura katıldığı aktarılmıştı.

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