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Dünya
AA 27.12.2023 11:03

Güney Kore, ABD'den 20 adet F-35A savaş uçağı alacağını açıkladı

Güney Kore, 20 adet F-35A tipi savaş uçağı satın almak üzere ABD hükümeti ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Güney Kore, ABD'den 20 adet F-35A savaş uçağı alacağını açıkladı
[Fotograf: Reuters]

Güney Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA), Kuzey Kore'nin "artan askeri tehditleri" karşısında caydırıcılığın artırılması kapsamında satın alınan uçaklara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'li havacılık ve savunma şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen 20 adet F-35A tipi savaş uçağının satın alınmasına ilişkin anlaşmanın 8 Aralık'ta ABD hükümeti ile imzalandığı belirtildi.

Savaş uçaklarının 2027'den itibaren teslim edilmeye başlanacağı aktarılan açıklamada, söz konusu uçakların Güney Kore'nin envanterindeki mevcut uçaklara kıyasla gelişmiş yüksek performanslı radar ve güvenlik özelliklerine sahip olduğu kaydedildi.

Güney Kore, 2019-2022 arasında 40 adet F-35A alımı yapmış ve kuş çarpması sonucu ciddi hasar gören 1 uçağı da aralık ayının başında kullanımdan çıkarmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı F-35A satışını onaylamıştı

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansından (DSCA) eylülde yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Güney Kore'ye tahmini 5,06 milyar dolar değerinde mühimmat, destek ekipmanı ve personel eğitimi dahil olmak üzere 25 adede kadar F-35A tipi savaş uçağı ve 26 adede kadar da F-135-PW-100 motoru satılmasına onay verdiği belirtilmişti.

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