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Dünya
AA 02.04.2024 10:59

Güney Kore, ABD ve Japonya, Kore Yarımadası'nda ortak hava tatbikatı yaptı

Güney Kore, ABD ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlatmasının ardından Kore Yarımadası yakınlarında nükleer kapasiteli uçakların kullanıldığı ortak hava tatbikatı gerçekleştirdi.

Güney Kore, ABD ve Japonya, Kore Yarımadası'nda ortak hava tatbikatı yaptı
[Fotograf: AFP]

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasından saatler sonra Güney Kore Savunma Bakanlığı, ABD ve Japonya ile ortak tatbikat yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, Güney Kore, ABD ve Japonya'nın Kore Yarımadası yakınlarında nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarının da katıldığı ortak bir hava tatbikatı düzenlediği bildirildi.

Bunun, bu ülkeler arasında bu yıl yapılan ilk üçlü tatbikat olduğu vurgulanan açıklamada, tatbikatın, Kuzey Kore'nin gittikçe artan nükleer ve füze tehditlerini caydırmak ve tatbikata katılan ülkelerin buna karşılık verme kabiliyetlerini geliştirmek için düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ortak tatbikatların genişletileceği belirtildi.

Güney Kore ve Japonya, bugün Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını bildirmişti.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, sert tepki gösterdiği füze denemesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ettiğini söylemişti.

Kişida, "Bu, sadece ülkemizin güvenliğini değil bölgenin ve uluslararası toplumun güvenliğini de ilgilendiren bir sorun ve kesinlikle kabul edilemez." diye konuşmuştu.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (INDOPACOM) ise Kuzey Kore'yi "yasa dışı ve istikrarsızlaştırıcı eylemlerden kaçınmaya" çağırmıştı.

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