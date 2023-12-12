Güney Kore 5 yılda savunma sanayisine yaklaşık 266 milyar dolar harcamayı planlıyor

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı, 2024-2028 dönemini kapsayan orta vadeli savunma planını açıkladı.

Buna göre, Güney Kore, "Kuzey Kore'nin askeri tehditlerine karşı ordunun savunma sanayisini güçlendirmek" için yaklaşık 266 milyar dolar bütçe ayırdı.

Bütçe kapsamında savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ekipmanların bakımı yapılması planlanıyor.

Orta vadeli savunma planı, askeri keşif uyduları edinmek ve daha fazla denizaltı konuşlandırmak gibi çeşitli savunma hedefleri de içeriyor.