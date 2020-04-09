Başpiskopos II. Hrisostomos, paskalyanın ertelenemeyeceğini kaydederek, "inananlar, ister evinde tecritte, ister mağaralarda, çöllerde ve dağlarda ibadetlerini yapabilecekler" dedi.

19 Nisan'da yapılacak paskalyaya kadar koronavirüs (COVID-19) salgınında olumlu bir ilerlemenin olması dileğini ifade eden II. Hrisostomos, kiliselerde cemaatle ayin yapmak istediklerini ifade etti.

Rum Bakanlar Kurulu, toplu kutlamaları 30 Nisan'a kadar erteleme kararı aldı.