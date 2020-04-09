Haber Giriş: Kaynak: DHA
Güney Kıbrıs’ta paskalya krizi
Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, Hristiyanların kutsal günü olan paskalya bayramını ertelenmesi, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos'un tepkisine neden oldu.
Başpiskopos II. Hrisostomos, paskalyanın ertelenemeyeceğini kaydederek, "inananlar, ister evinde tecritte, ister mağaralarda, çöllerde ve dağlarda ibadetlerini yapabilecekler" dedi.
19 Nisan'da yapılacak paskalyaya kadar koronavirüs (COVID-19) salgınında olumlu bir ilerlemenin olması dileğini ifade eden II. Hrisostomos, kiliselerde cemaatle ayin yapmak istediklerini ifade etti.
Rum Bakanlar Kurulu, toplu kutlamaları 30 Nisan'a kadar erteleme kararı aldı.
Etiketler: güney kıbrıs koronavirüs PaskalyaSon Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 11:42
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