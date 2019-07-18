Güney Kıbrıs'ta tatil yapan ve adı açıklanmayan bir İngiliz turist, çarşamba günü polise giderek İsrailli turistlerin tecavüzüne uğradığı gerekçesiyle şikâyette bulundu.

Rum medyasının fazla yer vermediği olayı, İsrail medyası gündeme getirdi. İsrail medyasında çıkan haberlere göre, tecavüz suçlaması yapılan 12 kişiden 2'si 16 ile 17 yaşları arasında. Habere göre, 12 kişilik grup, askere gitmeden önce kutlama yapmak amacıyla Ayia Napa'ya geldi.

İsrailli turistlerin bir eğlence mekânında eğlenirken, 19 yaşındaki turist kızla tanıştığı ifade edilen haberlerde, "kadının kendi rızası ile otelde birlikte olduğu" iddialarına yer verildi.

Gençlerin avukatı Yaniv Habari de, İsraillilerin durumlarının iyi olduğu açıklaması yaparken, tecavüz suçlamasını kabul edip etmediği ile ilgili soruyu ise yanıtsız bıraktı.

"İsrailliler sarhoştu"

İsrail medyasından Ynet News sitesine konuşan tecavüze uğrayan kadının arkadaşları ise, “İsrailliler sarhoştu. Arkadaşımızın tecavüze uğradığından eminiz. Onu tanıyoruz. Umarım yakalananlar en sert şekilde cezalandırılır” açıklamasını yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın, Güney Kıbrıs'taki Büyükelçilik aracılığıyla, gözaltındaki İsraillilerle iletişime geçtiği aktarıldı. Olay İngiliz medyasında da geniş yer buldu.

İngiliz Daily Mail gazetesi de, "19 yaşındaki İngiliz kadın, İsrailli bir çete tarafından Ayia Napa'da bir otelde tecavüze uğradı" başlığını kullandı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın da olayı takip etmesi için diplomatlarını görevlendirdiği kaydedildi.

Kaynak: DHA