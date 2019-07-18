Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nden (ISRO) yapılan açıklamada, uzman komitesinin bir önceki denemede oluşan aksaklıkları giderdiği ve aracın fırlatılmaya hazır olduğu belirtildi.

Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan Chandrayaan-2, önce uydu modülünü Ay yörüngesine bırak acak, ardından Ay'ın karanlık yüzeyine iniş yapacak, güney kutbu çevresinde Ay yüzeyini haritalandıracak, mineralleri analiz edecek ve bölgede su arayacak.

Chandrayaan-2'nin 2,4 tonluk uydu modülü, Ay yörüngesinde bir yıl boyunca keşif faaliyetini sürdürecek.

Hindistan, Chandrayaan-2'nin öncüsü "Chandrayaan-1" uzay aracını 2008'de Ay’a göndermiş, 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başarmıştı.

Kaynak: AA