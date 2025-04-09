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Dünya
Cyprus Mail 09.04.2025 10:28

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki bir lisede Nazi selamı

Güney Kıbrıs'taki bir lisede, öğrenciler öğretmenlerinin teşvikiyle Nazi selamı verdi. Skandal fotoğraflar sosyal medyada da paylaşıldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki bir lisede Nazi selamı

Olay, ana muhalefetteki sol görüşlü AKEL partisinin Mağusa Bölge Komitesi tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Komite, öğrencilerin Nazi selamı verdiği anı gösteren bir fotoğrafı da paylaştı.

AKEL Mağusa'dan yapılan açıklamaya göre, okulda görevli bir öğretmen, başka bir öğretmenin itirazlarına rağmen öğrencileri Nazi selamı vermeye teşvik etti.

Parti tarafından yapılan açıklamada, "Bir öğretmenin, meslektaşının itirazına rağmen öğrencileri Nazi selamı verirken poz vermeye teşvik etmesi son derece sorunludur" denildi.

Ortaöğretim Müdürlüğü soruşturma başlattı

AKEL, olayı "kaygı verici" olarak nitelendirerek, Nazi sembollerinin yeniden üretilmesinin, şaka amaçlı dahi olsa, “toplumsal hafızaya hakaret” ve eğitimin demokratik değerlerine yönelik bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Açıklamada, “Nazizm’in ne okullarımızda ne de toplumumuzda yeri yoktur” ifadesine yer verildi.

AKEL Mağusa Komitesi, Eğitim Bakanı’na çağrıda bulunarak, olayın derhal soruşturulmasını ve kamu okullarının aşırılık yanlısı, faşist fikirlerden korunması için gerekli tüm adımların atılmasını istedi.

Komite, “Demokrasi, faşizme karşı hoşgörüye yer bırakmamalıdır” ifadesiyle açıklamasını sonlandırdı.

Eğitim Bakanlığı yetkilileri, yerel medya kuruluşu Phileleftheros’a yaptıkları açıklamada, Ortaöğretim Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını doğruladı.

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Eğitim Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Medya Neo-Nazi
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