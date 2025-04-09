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Dünya
AA 09.04.2025 10:00

Musk-Navarro tartışmasına yanıt: Erkeklerin her zamanki hali

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki kıdemli danışmanı Elon Musk ile Peter Navarro arasındaki tartışmayı "erkeklerin her zamanki hali" diye niteledi.

Musk-Navarro tartışmasına yanıt: Erkeklerin her zamanki hali

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Musk-Navarro atışması hakkında açıklama yaptı.

Leavitt, "(Musk ve Navarro) Ticaret ve tarifeler konusunda açıkça çok farklı görüşlere sahip iki kişi. Erkeklerin her zamanki hali. Biz de onların kamuoyu önündeki atışmalarını sürdürmelerine izin vereceğiz." dedi.

Sözcü Leavitt, insanların "tarihteki en şeffaf yönetime sahip oldukları için minnettar olması gerektiğini" savundu.

Trump'ın ticaret ve üretimden sorumlu kıdemli danışmanı Peter Navarro, röportajında Tesla arabalarının parçalarının çeşitli ülkelerden getirilerek ABD'de birleştirildiğini ve Musk'ın bir "araba üreticisi değil, montajcısı" olduğunu söylemişti.

Bunun üzerine Musk da Navarro'nun açıklamalarına "Gerçekten bir geri zekalı." şeklinde cevap vermişti.

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