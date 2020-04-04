Haber Giriş: Kaynak: AA
Güney Afrika'da vaka sayısı bin 500'ü geçti
Güney Afrika'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı bin 500'ü geçti.
Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, ülkede Covid-19 vaka sayısının bin 505'e yükseldiğini belirtti.
Mkhize, şimdiye kadar 7 kişinin virüsten yaşamını yitirdiğini, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının ise 43 olduğunu söyledi.
Sierra Leone'de sokağı çıkma yasağı ilan edildi
Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, ülkede 2 Covid-19 vakası görülmesinin ardından, yarından geçerli olmak üzere 3 günlük sokağı çıkma yasağı ilan etti.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin son verilerine göre, kıtada 49 ülkede 7 bin 28 Covid-19 vakası görülürken, 284 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Güney Afrika vaka sayısı koronavirüsSon Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 00:17
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