Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 01:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika'da vaka sayıları düşüyor
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüsün Omicron varyantının yaygın görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son günlerde vaka sayılarında düşüş yaşanıyor.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Güney Afrika'da son 24 saatte 8 bin 515 yeni Covid-19 vakası kaydedildi.
Güney Afrika'da 17 Aralık'ta 20 bin 713 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Son 3 günde de vaka sayılarında düzenli düşüş yaşandığı görüldü.
Son 24 saatte 105 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Öte yandan ülkede 10-16 Aralık'ta Covid-19 nedeniyle günde ortalama 29 kişi vefat etmişti. Buna göre, Covid-19 vakalarında yaşanan düşüşe rağmen vefat sayılarında artış yaşandı.
Etiketler: Güney Afrika Koronavirüs
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