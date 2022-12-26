Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika'da tanker patlaması sonucu ölenlerin sayısı 15'e çıktı
[Fotograf: Reuters]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde cumartesi günü bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Joe Phaahla, yaptığı açıklamada, kazada yaralanan 5 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, ölü sayısının 15'e çıktığını söyledi.
Phaahla, ölenlerden 3'ünün, patlamanın şiddetiyle hasar oluşan yakındaki bir hastanenin çalışanları olduğunu aktardı.
Karayolları Müdürlüğü Sözcüsü Simon Zwane, patlamanın 5 kilometre mesafede hissedildiğini belirtti.
Johannesburg'un Boksburg bölgesinde köprü altında sıkışan akaryakıt tankeri, sürtünme nedeniyle alev alarak patlamıştı.
Etiketler: Güney Afrika
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