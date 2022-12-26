Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kanada'daki otobüs kazasında 4 kişi hayatını kaybetti
Kanada'nın British Columbia eyaletinde dün meydana gelen otobüs kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi.
Eyalet başkenti Victoria'dan yaklaşık 260 kilometre uzakta buzlu bir yolda meydana gelen kazanın ardından hastaneye sevk edilen 50'den fazla kişiden 4'ünün öldüğü, çoğu hastanın ayakta tedavi gördüğü, 2'si ağır 8 kişinin halen hastanede olduğu ifade edildi.
Polis yetkilileri, otobüsün otoyolda devrildiğini, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ancak kazaya aşırı buzlu yol koşullarının neden olduğuna inanıldığını belirtti.
Etiketler: Kanada Trafik Kazası
Son Haberler
- 10:29
- 10:29
- 10:26
- 10:22
- 10:21
Sıradaki Haber
İngiltere Kralı 3. Charles'ın ilk Noel mesajı hayat pahalılığı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz