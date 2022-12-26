Eyalet başkenti Victoria'dan yaklaşık 260 kilometre uzakta buzlu bir yolda meydana gelen kazanın ardından hastaneye sevk edilen 50'den fazla kişiden 4'ünün öldüğü, çoğu hastanın ayakta tedavi gördüğü, 2'si ağır 8 kişinin halen hastanede olduğu ifade edildi.

Polis yetkilileri, otobüsün otoyolda devrildiğini, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ancak kazaya aşırı buzlu yol koşullarının neden olduğuna inanıldığını belirtti.