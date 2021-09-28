Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 00:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika'da koronavirüs: Üçüncü dalga sona erdi
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Afrika'da koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde salgının üçüncü dalgasının sona erdiği açıklandı.
Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD), Güney Afrika Cumhuriyeti genelinde günlük vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiği ve bugün itibarıyla COVID-19 testlerindeki pozitiflik oranının yüzde 3,8 seviyesine gerilediğini duyurdu.
Açıklamada, "Ulusal olarak mevcut tanıma göre üçüncü dalgadan çıktık" ifadesi kullanıldı.
Güney Afrika’da aşılama
Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 578 kişinin COVID-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 897 bin 501'e yükseldi.
Salgın nedeniyle son 24 saatte 164 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 87 bin 216 olarak açıklandı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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