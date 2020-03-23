Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dünden bu yana ülkede görülen vakaların 128 kişi arttığı belirtildi.

Bu rakamla Afrika’da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olan Güney Afrika’da, Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa’nın ulusa seslenerek salgının önlenmesine ilişkin yeni tedbirleri açıklaması bekleniyor.