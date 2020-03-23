Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele, tüm dünyanın birinci önceliği haline geldi.

Ülkeler salgının etkilerini en aza indirmek için birçok önlem aldı, almaya da devam ediyor.

Dünyada özellikle karantina ve sokağa çıkma yasağı tedbirlerine başvurulduğu görülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs salgınının yeni merkezinin Avrupa olduğunu açıkladıktan sonra Avrupa Birliği (AB) üyesi birçok ülkede geniş çaplı yasaklar uygulanmaya başladı.

Peki hangi ülkeler hangi önlemleri aldı? İşte detaylar...

İTALYA

Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin yüzde 70'i İtalya'da meydana geldi. Bu ülkedeki ölü sayısı, salgının çıkış noktası ülke olan Çin'i geçmiş durumda.

[Fotoğraf: AA]

İtalya, karantina ilan eden de ilk Avrupa ülkesi oldu. Vakaların ilk olarak görüldüğü kuzeydeki Lombardiya bölgesinde alınan karantina kararı, tüm ülkeye uygulanmaya başladı.

Evlerinde kalanlar ancak sıkı denetimler altında market ve eczanelere gidebiliyor. Gereksiz sokağa çıkışları engellemek için caddelerde polisler bekliyor.

İş, sağlık ya da gıda gibi temel ihtiyaçlar için evden çıkanların, polis kontrolüyle karşılaşırlarsa bu gerekçelerini yazılı olarak bildirmeleri gerekiyor.

Gerekçesiz ya da temel ihtiyaç sayılmayan nedenlerle dışarıda görülenlere cezalar kesiliyor. Zaruri ihtiyaçların karşılandığı dükkanlar ve işletmeler hariç hemen hemen bütün iş yerleri de kapalı.

FRANSA

Fransa'da kısmi sokağa çıkış yasağı uygulanıyor. Ülkede kalabalık gruplar halinde dolaşmak, toplanmak yasak.

[Fotoğraf: AA]

Halk sadece işe gitmek, market ihtiyaçlarını karşılamak, eczane veya hastaneye gitmek gibi zorunlu hallerde sokağa çıkabiliyor.

Okullar kapatılmış durumda. Spor ve kültür sanat etkinlikleri de iptal edildi.

Fransızların dışarı çıkarken, İçişleri Bakanlığının sitesinden sağladıkları ve mazeretlerini belirten belgeyi yanlarında bulundurmaları, kontrol durumunda polise teslim etmeleri gerekiyor. Bu kurala uymayanlara 135 euro para cezası kesiliyor.

Fransa’da yeni tip koronavirüsün yaygın olduğu bölgelerdeki hastanelerin yükünü hafifletmek için ordunun da destek olacağı ve hastaların transferinde görev alacağı duyuruldu.

Evsizler için de kişisel karantina merkezleri kuruldu.

Ülkeye yurt dışından girişler ise yasak. Sadece Fransa pasaportu olanlara, 15 gün karantinada kalma koşuluyla ülkeye dönme izni veriliyor.

Ülkedeki Müslüman grupları, namazların cami yerine evde kılınması için çağrı yaptı.

ALMANYA

Almanya da kısmi sokağa çıkma yasağı uygulayan Avrupa ülkelerinden. Ülkede, aile üyeleri ve aynı adreste oturanlar hariç, 2’den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. 2 kişi arasındaki mesafe en az 1,5 metre olacak. Yasağa uymayanlar, 25 bin euro’ya kadar para cezasıyla cezalandırılabilecek. Saksonya eyaleti de Bavyera'daki gibi sokağa çıkma yasağı uygulayacak.

[Fotoğraf: AA]

Eğitime de ara verilmiş durumda.

Restoran, kafe gibi mekanlar kapalı. Halkın market alışverişi, banka, benzin istasyonu ve sağlık hizmetleri için sokağa çıkmasına izin veriliyor.

Uçuşlar ile futbol karşılaşmaları ve etkinlikler de iptal.

Spor ve eğlence merkezleri ile tiyatro ve müzeler ise kapalı.

Pek çok fabrika ve işletme ya üretimine ara veriyor ya da çalışanlarının evden çalışmasını sağlıyor.

Sınırlarda ise sıkı kontroller yapılıyor.

ABD

ABD, koronavirüs ile mücadele kapsamında Avrupa’ya seyahatleri durdurdu. Sadece Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları ile devamlı oturumu bulunanlar ülkeye giriş yapabiliyor. Giriş yapanlar da sağlık kontrolünden geçmek ve evlerinde izole yaşamak zorunda.

[Fotoğraf: AA]

ABD Başkanı Donald Trump, New York, Washington ve California’nın “büyük felaket ilanı” talebini onayladı. New York, Washington ve California’da ulusal muhafızlar devreye sokuldu.

Ayrıca şiddete bulaşmamış yaşlı mahkumların serbest bırakılması üzerine düşünülüyor.

Bazı eyaletlerde okullar kapatılırken bazılarında da üniversiteler internet üzerinden ders vermeye başladı.

Ülke genelinde basketbol, futbol, beyzbol ve hokey ligleri maçlarını erteledi.

ABD’de büyük şirketler, çalışanlarını evden çalışmaya sevk ediyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) da bazı görevlilerinde yeni tip koronavirüs tespit edilmesi üzerine evden çalışma sistemine geçti.

[Fotoğraf: AA]

ABD Başkanı Trump, halkını 10 kişiden fazla gruplar halinde toplanmamaya, zorunlu değillerse seyahat etmemeye ve dışarıda yemek yememeye davet etti.

ABD yönetimi, bazı ülkelerdeki vize hizmetlerini de geçici olarak askıya aldı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu, Libertadores ve Sudamericana kupalarının salgın nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

KANADA

Kanada, sağlık önlemlerinin yanı sıra ekonomik önlemlerini de alan ülkelerden. 82 milyar dolarlık önlem paketi açıklandı. Eşinde koronavirüs tespit edilen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bu paranın salgın süresince zor durumda kalan işçi ve iş yerleri için kullanılacağını açıkladı.

[Kanada Başbakanı Justin Trudeau. Fotoğraf: Reuters]

Kanada, ertelenmezse 2020 Olimpiyatları’na katılmayacağını da duyurdu. Bu kararı alan ilk ülke.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülke dışındaki vatandaşlarının tamamını eve getiremeyebileceklerini söyledi.

Ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlar yabancılara kapatılırken, uluslararası uçuşların tamamı Montreal, Toronto, Calgary ve Vancouver havalimanlarına aktarıldı.

İNGİLTERE

İngiltere'de henüz sokağa çıkma yasağı ilan edilmedi. Sadece yetkililer, sokağa gereksiz yere çıkılmaması yönünde tavsiyelerde bulunuyor.

Ülkede, ikinci bir emre kadar ilk ve orta dereceli tüm okullar kapatıldı.

Restoran, bar, kafe, sinema, tiyatro, eğlence ve spor merkezlerinin faaliyetleri de durduruldu. İngiltere Futbol Federasyonu, tüm lig karşılaşmalarını mayısa kadar erteledi.

[Fotoğraf: AA]

İngiltere başından beri koronavirüse karşı aldığı ya da almadığı tedbirlerle tartışma konusu olan ülkelerden.

Önce “sürü bağışıklığı” kazandırılması yöntemi uygulanan ancak vaka sayısının artmasıyla bundan vazgeçilen ülkede, tedbirler geç de olsa uygulamaya konuldu.

İlk başlarda nüfusun en az yüzde 60’ına virüsün bulaşması yoluyla toplumsal bağışıklık kazanılması stratejisi güden İngiliz hükümeti, eleştiriler ve toplamda ölü sayısının 250-300 bin arasında olacağını gösteren raporların ardından geri adım attı.

Önceleri halka bar, restoran ve gece kulübü gibi yerlere gitmeme tavsiyesinde bulunulsa da bunun gibi mekanların kapatılması kararı alınmamıştı.

Üniversiteler ise kendi inisiyatifleriyle kapanma kararı almış veya çevrim içi eğitime geçmişti.

İSPANYA

İtalya’dan sonra koronavirüsün en çok etkilendiği Avrupa ülkesi İspanya.

[Fotoğraf: AA]

İspanya'da Kovid-19 salgınına karşı yürürlüğe konulan olağanüstü hal kapsamında, ülke genelinde serbest dolaşıma sınırlama getirildi. Halk sadece alışveriş, eczane, doktor veya işe gidiyorsa evinden çıkabiliyor.

Parlamentonun faaliyetlerine ara verdiği ülkede, etkinlikler de iptal edildi.

Okullar ve üniversiteler eğitime ara verirken, futbol karşılaşmaları 2 hafta süreyle ertelendi.

BELÇİKA

Belçika'da 5 Nisan'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Denetimi polis yapıyor. Eğitime de ara verildi. Bazı üniversiteler dersleri internetten vermeye başladı. Eğitimin ağırlıklı olarak internetten devam etmesi gündemde.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşlar işe gitme, market alışverişi, fırın, eczane, sağlık kuruluşlarına gitme gibi zaruri sebeplerle dışarı çıkabilecek.

Spor yapmak isteyenler de kalabalık gruplar halinde olmamak şartıyla sokağa çıkabiliyor.

Belçika'daki Charleroi Havaalanı da 24 Mart Salı gününden itibaren 5 Nisan'a kadar kapalı.

YUNANİSTAN

Yunanistan’da, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi.

İş ya da başka nedenlerle zorunlu olarak evden çıkmak zorunda olanların önceden gideceği yeri bildiren bir form doldurarak yetkililerden izin alması ve nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurması gerekiyor.

[Fotoğraf: AA]

Yasağa uymayanlara para cezası uygulanacak.

Yolcu uçaklarının yurt içi ve dışı uçuşları durduruldu, sadece temel ihtiyaç maddesi taşıyan kargo uçaklarına izin veriliyor.

Ülkedeki tüm otel, pansiyon ve turistik konaklama yerleri nisan ayı sonuna kadar kapatıldı.

Ülke genelinde 2 bin sağlık çalışanının işe alınacağı ve kurulacak mobil laboratuvarlarla şüpheli vatandaşların evlerinde muayene edileceği de belirtildi.

AVUSTURYA

Avusturya, sosyal yaşamı mümkün olduğunca sınırlamayı hedefliyor. Vatandaşların dolaşım ve toplanma özgürlüğüne ciddi sınırlamalar getirildi. Halk sadece alışveriş için veya işe giderken evden çıkabiliyor. Dolaşmaya izin ancak 5 kişiden fazla toplanılmaması şartıyla var.

[Fotoğraf: AA]

Çeşitli iş yerleri, park ve oyun alanlarının yanı sıra restoran, bar ve mağazaların tamamen kapatılması kararlaştırıldı.

Sadece temel ihtiyaç malzemelerinin sağlandığı market ve eczaneler açık.

Sokağa çıkma yasağını delenleri para cezası bekliyor.

ÇİN

Koronavirüsün ortaya çıktığı ülke olan Çin, önlemlerini ocak ayından itibaren almaya başladı.

[Fotoğraf: AA]

Virüsün ortaya çıktığı bölgeler karantinaya alındı; iş yerleri, okullar, ibadethaneler, toplu taşıma sistemleri ve çok sayıda kurum kapatıldı.

Spor müsabakalarının da aralarında bulunduğu toplu etkinlikler iptal edildi.

Karantina merkezlerine dönüştürülen stadyumlarda hastaneler inşa edildi.

Evlerden belli kişilerin yalnızca zorunlu ihtiyaçları karşılaması için dışarı çıkmasına izin verildi.

Başkent Pekin'e dışardan gidenler bir süre karantina altında tutuldu.

Ülkede karantina önlemlerini ihlal edenlerin 3 ila 7 yıl hapisle cezalandırılacağı duyuruldu.

GÜNEY KORE

[Fotoğraf: AA]

Çok sayıda vakanın görüldüğü bir diğer ülke olan Güney Kore’de geçen ay parlamento ve mahkemeler kapatıldı. Konser gibi çok çok sayıda etkinlik iptal edildi.

Ülkenin virüs salgınından en fazla etkilenen güney kesimlerinde "özel afet bölgeleri" ilan edildi.

Güney Kore genelinde şüpheli vakaların test edilmesi için 100’den fazla laboratuvar var.

[Fotoğraf: AA]

Ülkede virüs tespit edilen herkese bir GPS çipi takıldı ve koronavirüs taşıyanların nerede olduğunu takip ediyor. Bunları internetten de isim vermeden canlı yayımlayarak, virüs taşımayanların hastalardan uzak durması sağlanıyor.

KUZEY KORE

Dünyanın en kapalı ülkelerinden Kuzey Kore'de şimdiye kadar açıklanan herhangi bir Kovid-19 vakası yok.

Ülkede binlerce kişinin, virüsün bulaşmış olma ihtimaline karşı tıbbi gözetim altında tutulduğu iddiası söz konusu.

Kuzey Kore'de maske takmadan toplu taşıma kullanımı ise yasaklandı.

JAPONYA

Japonya da eğitime ara verilmesi ve çok sayıda kişinin bir araya gelebileceği mekanların kapatılmasını gündeminde tutuyor.

[Fotoğraf: AA]

Hükümet planında, ihtiyaç duyulan bina veya arsaları geçici bir süreliğine hastaneye dönüştürme izni de var.

Fakat hükümet tüm bu önlemleri ne zaman hayata geçirecek, belli değil.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, bu yaz yapılması planlanan 2020 Olimpiyat Oyunları’nın ise ertelenebileceğini söyledi. Şinzo Abe, “Oyunları ertelemeyi düşünmekten başka seçeceğimiz yok ancak Olimpiyatların tamamen iptali gündemde değil" dedi.

RUSYA

Moskova yönetimi, sınır kapılarını kapatma ve tüm uçak seferlerini geçici olarak durdurma kararı aldı. Tren seferleri de durduruldu.

[Fotoğraf: AA]

İRAN

İtalya ile birlikte virüsün Uzak Doğu dışında en hızlı yayıldığı ülkeler arasında yer alan İran’da, şehirlere karantina uygulanmıyor. Ticari faaliyetlere de sınırlama getirilmedi.

[Fotoğraf: AA]

Ülkede yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, cadde ve sokaklarda sağlık ekipleri bekletiliyor.

Meclis ve okullar kapatılırken, 17 Nisan'da yapılması planlanan 11. dönem 2. tur milletvekili seçimleri de ertelendi.

Cuma namazlarının toplu kılınmadığı ülkede, futbol maçları da iptal edildi.

Halka toplu hareket edilmesinden uzak durmaları çağrısı yapılıyor.

IRAK

Irak'ta virüs salgınından korunmak amacıyla alınan önlemler kapsamında, sınırları kapatılan vilayet sayısı 11'e yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

Bağdat başta olmak üzere birçok şehirde resmi kurumlar tatil edildi. Camilerde ibadetler askıya alındı.

Kafe, restoran, alışveriş merkezleri ve diğer eğlence mekanları koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı.

Irak'ın Erbil kentinde ise sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İSRAİL

İsrail yönetimi, marketler, eczaneler, benzin istasyonları ve bankalar dışındaki tüm ticari mekanların kapatılması kararını aldı.

[Fotoğraf: AA]

Tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler yasaklandı.

Sahile, parklara, oyun bahçelerine ve alışveriş merkezlerine gitmek de yasak.

Halktan zorunlu haller dışında evden çıkılmaması istendi, buna uymayanlara para cezası uygulanacağı duyuruldu.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişini ise yasakladı.

Ayrıca önlemler kapsamında bazı büyükelçiliklerini (Almanya, İspanya, Yunanistan, Hollanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) kapattı.

[Fotoğraf: AA]

İsrail'in yeni tip koronavirüs ile mücadelede terörle mücadeledeki teknolojileri kullandığı iddiası da var. Hastalar ve şüphelilerin yerinin cep telefonları üzerinden tespit edildiği ve karantina altına alınmaları ile denetiminin yine telefonlarından yapıldığı belirtiliyor. Virüs tespit edilenler ile onlarla görüşenlerin yerinin de cep telefonu ile belirlendiği öne sürüldü.

FİLİSTİN

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi, virüsle mücadele kapsamında, Harem-i Şerif içindeki Kubbet'us Sahra ve Kıble mescidinin de aralarında bulunduğu mescitlerin kapatılması ve namazların Mescid-i Aksa’nın avlusunda kılınması yönünde karar aldı.

[Fotoğraf: AA]

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan'da akşam 19.00 ile sabah 6.00 arasında kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak 21 gün sürecek.

Yasağa uymayanların çeşitli para ve hapis cezalarına çarptırılabileceği açıklandı.

İlk ihlal durumunda 10 bin Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 2 bin 666 dolar), ikinci ihlal durumunda ise bunun 2 katı şeklinde para cezası verileceği belirtildi.

Bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi, olağanüstü koşullar ve sağlık durumları dışında sokağa çıkma yasağına uymamakta ısrar edenlerin hapis cezasına çarptırılabileceğini vurguladı.

Tedbirler kapsamında, Kabe ve Mescid-i Nebevi dışında ülkedeki camilerde cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaz kılınmayacak.

[Fotoğraf: Reuters]

Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde eğitime de ara verildiğini duyurdu.

Karar, tüm kamu ve özel eğitim kurumlarını kapsıyor. Okulların kapalı olduğu süre içinde eğitim, sanal okullar üzerinden sürdürülecek.

LİBYA

Libya da olağanüstü hal ile seferberlik ilan ederken, Devlet Yüksek Konseyi tarafından yaklaşık 140 milyon dolar finans tahsis edileceği açıklandı.

LÜBNAN

Lübnan'da virüsle mücadele kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alındı.

[Fotoğraf: AA]

FAS

Fas Dışişleri Bakanlığı, ikinci bir duyuruya kadar yurt dışına gidecek ve yurda dönecek tüm uçak seferlerinin askıya alındığını duyurdu.

YEMEN

Yemen hükümeti, virüsten korunmak amacıyla 2 hafta boyunca ülkedeki tüm havalimanlarının uçuşlara kapatıldığını açıkladı.

TUNUS

Tunus'ta koronavirüs nedeniyle ülke genelinde karantina ilan edildi.

[Fotoğraf: AA]

Zorunlu durumlar hariç şehirler arası seyahat yasaklandı ve halka, mecbur olmadığı sürece evlerinden çıkmaması gerektiği söylendi.

İşçilerin yoğun olduğu büyük sanayi bölgesi de kapatıldı.

Halkın güvenlik, gıda ve sağlık gibi zorunlu ihtiyaçlarını devletin karşılayacağı duyuruldu.

Küçük ticari işletmeler ise açık kalacak.

Halk, gıda ürünlerine ulaşabilecek.

Ayrıca ülkede bazı bölgeler karantina için tahsis edildi. Bazı otel sahiplerinin bu iş için otellerini tahsis etmeye gönüllü olduğu da aktarıldı.

AZERBAYCAN

Azerbaycan'da, başkent Bakü'nün yanı sıra Sumgayıt ve Abşeron şehirlerine diğer bölgelerden seyahatler 29 Mart'a kadar yasaklandı. Kentin girişlerinde tüm araçlar kontrol ediliyor ve diğer illere kayıtlı vatandaşlarla araçlar geri gönderiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Önlemler kapsamında lokanta ve kafelerin saat 21:00'e kadar açık olduğu Bakü'de bu mekanları çok az insanın kullandığı gözlemleniyor. Barlar ve gece kulüpleri ise hükümetin aldığı karar gereği kapalı. Bakü ve diğer illerdeki cami ve diğer ibadethaneler de önlemler kapsamında kapalı tutuluyor.

Kalabalık azalsa da cadde ve sokaklar virüsün önlenmesi amacıyla dezenfekte ediliyor.

Alışveriş merkezleri açık ancak hareketlilik çok az.

Sinemalar, müzeler, tiyatrolar, eğlence merkezleri ve spor salonları hala kapalı, düğün yasağı da devam ediyor.

Bakü'de halkın en fazla kullandığı toplu taşıma aracı olan metroda ve şehir içi ulaşımda hizmet veren otobüslerde, her akşam antibakteriyel temizlik çalışması yapılıyor.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek ile Sırbistan arasındaki sınır kapıları yolcu geçişlerine kapatılırken, sadece yük taşıyan araçlara izin verileceği bildirildi.

Ülkedeki 2 entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH) toplu taşıma durduruldu.

[Fotoğraf: AA]

SIRBİSTAN

15 Mart'ta olağanüstü hal ilan eden Sırbistan'da, sokağa çıkma yasağına uymayanlar gözaltına alınıyor.

[Fotoğraf: AA]

Alınan tedbirlere uymayan ve ev karantinasında kalmayan kişilerin, farklı şehirlerde oluşturulan karantina bölgelerine götürüleceği duyuruldu.

Ülkenin tüm sınırları yolcu geçişlerine kapatılırken, şehirler arası otobüs seferleri de askıya alındı.

Bu arada, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı da ticari uçuşlara kapalı.

KAZAKİSTAN

Kazakistan’da 16 Mart-15 Nisan'da olağanüstü hal ilan edildi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan ve Almatı'da karantina uygulaması başladı. Marketler ve eczaneler dışında tüm alışveriş merkezleri ve pazarların faaliyetleri askıya alındı.

[Fotoğraf: AA]

KIRGIZİSTAN

Kırgızistan da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.

22 Mart itibarıyla başkent Bişkek’te troleybuslar dışındaki tüm toplu ulaşım araçlarının seferleri durduruldu. Kafe, restoran ve alışveriş merkezleri kapatıldı.

HİNDİSTAN

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan, koronavirüs nedeniyle ülkeye girişleri yasakladı. Ülke 5 hafta boyunca ziyaret edilemeyecek.

Tüm dünyayı kapsayan yasak çerçevesinde, vizeler 15 Nisan’a kadar iptal edildi.

[Fotoğraf: AA]

Diplomatlar, Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kuruluşlarda çalışanların yasaktan muaf olacağı bildirildi. Ancak yasak ülke dışında yaşayan Hindistanlıları da kapsıyor.

Yeni Delhi hükümeti halihazırda Çin, İran, İtalya gibi salgının yaygın olduğu ülkelerden ziyareti yasaklamıştı.

Hindistan hükümeti ilk önlemlerini 5 Şubat’ta açıklamıştı. İtalya, İran, Çin, Güney Kore, Fransa, İspanya ve Almanya’dan gelenler karantinaya alınıyordu. Hükümet daha sonra da salgından en çok etkilenen 5 ülke olan Çin, Güney Kore, İtalya, İran ve Japonya’dan ziyaretleri durdurmuştu.

Hindistan yönetimi ayrıca ülke dışına çıkmak isteyen vatandaşlarını da planlarını gözden geçirmeleri gerektiği yönünde uyardı.

FİLİPİNLER

Filipinler'de yeni tip koronavirüsle mücadele çerçevesinde başkent Manila'da "gece sokağa çıkma" yasağı uygulanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Manila'da 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkmak yasak.

Vatandaşlara işe gitmek veya acil ihtiyaçlarını gidermek için gündüz dışarı çıkmaları tavsiye edildi.

Sokağa çıkma yasağıyla gereksiz seyahatler, partiler, aile toplantıları ve konserler gibi toplulukların katılacağı etkinliklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi.

AVUSTRALYA

Avustralya, vatandaşları ve oturma izin olanlar ile onların aile bireyleri dışında hiç kimsenin ülkeye alınmayacağını duyurdu.

Avustralya'nın ulusal hava yolu şirketleri Qantas ve iştiraki Jetstar, mart sonundan mayıs ayının sonuna kadar uluslararası uçuşlara ara vereceklerini açıkladı.

[Fotoğraf: AA]

Avustralya Başbakanı Scott Morrison’ın, yurt dışından dönen herkesin kendini 14 gün karantinaya alması ve uluslararası yolcu gemilerinin 30 gün boyunca Avustralya limanlarına yanaşamayacağını açıklamasının ardından da eyalet hükümetleri harekete geçti.

Yeni Güney Galler (NSW), Queensland ve Victoria eyalet başbakanları yaptıkları açıklamalarda, yürürlüğe giren yeni kurallara uymayanlara para ve hapis cezası uygulanacağını duyurdu.

Kendilerini tecrit etmeleri gerekirken buna uymayanlara Victoria’da 20 bin, Queensland’de 13 bin ve NSW’da 11 bin dolara kadar para ve 6 aya kadar hapis cezası verilebilecek.

Karantina kurallarına uymayanların, güvenlik birimlerinin rastgele kontrolleriyle takip edileceği belirtildi.

KOLOMBİYA

Kolombiya, kendi vatandaşları da dahil olmak üzere ülkeye dışarıdan tüm girişleri 1 ay süreyle durdurdu.

[Fotoğraf: AA]

KAMBOÇYA

Kamboçya, salgın nedeniyle Vietnam sınırını geçici olarak kapattı.

MORİTANYA

Moritanya'da sağlık görevlileri ve gıda malzemesi taşıyanlar dışında 20.00-06.00 saatlerinde ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

SENEGAL

Senegal, koronavirüse karşı önlemler kapsamında uluslararası hava yolu seferlerini durdurdu.

NİJERYA

Nijerya futbol liglerinde de maçlar, Kovid-19 nedeniyle ertelendi.

[Fotoğraf: AA]

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi.

Ancak bu yasak devam ederken market, eczane, benzinci, hastane ve bankaya gitmeye devam edilebilecek.

Bazı özel ve kamu kurumları da çalışmalarını sürdürebilecek.

Misafirlik, ev ziyareti, gezme, piknik, antrenman ve dahası yasak olacak.

Polis bu yasağa uymayanlar hakkında işlem başlatabilecek, bu kişileri alıkoyarak karakola götürebilecek.

14 Mart'tan itibaren 1 Nisan'a kadar tüm ülkelerden KKTC'ye giriş ve çıkışlar da yasaklandı. KKTC’ye sadece kendi vatandaşları ve ülkede yasal izinli bulunan kişiler girebilecek. Bu kişiler de 14 gün evlerinde izleme ve kontrol altında kalacak. Buna uygun davranmayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak.

14 günlük evde zorunlu gözlem ve izolasyon altında bulunması gerekenler, bu kısıtlamaya uymamaları durumunda, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca polis tarafından tutuklanarak, belirlenen gözlem merkezine götürülüp orada zorunlu olarak tutulacak.

[Fotoğraf: AA]

Mağusa Devlet Hastanesinin de karantina hastanesi olarak kullanılmasına karar verildi.

Kamuda polis, itfaiye, sağlık, sivil havacılık maliye ve benzeri hizmetler haricinde görev yapan tüm kamu görevlileri ise 27 Mart’a kadar idari izinli sayılacak. Özel sektörde eczane, benzin istasyonu, fırın ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler haricindeki tüm dükkan, işletme, gazino, gece kulüpleri, eğlence merkezi gibi yerler 27 Mart tarihine kadar kapalı olacak.

1 Nisan’a kadar dernek, birlik ve lokallerde toplanılmayacak ve toplu ibadet yapılmayacak.

Ülkede 26 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi de 11 Ekim'e ertelendi.