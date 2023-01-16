Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika'da kafesinden kaçan kaplan kayıplara karıştı
[Temsili fotoğraf: AA]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde kafesinden kaçtıktan sonra bir kişiye ve köpeğe saldıran kaplanı arama çalışmaları sürüyor.
Gauteng Polis Sözcüsü Albay Dimakatso Sello'dan yapılan açıklamada, Johannesburg'un güneyindeki Walkerville bölgesinde tutulduğu kafesten kaçan kaplan, 39 yaşında bir kişi ile bir köpeğe saldırdı.
Saldırıya uğrayan kişi yaralandı, köpeğin durumu ise teyit edilemedi.
Saldırının ardından ortadan kaybolan kaplanı arama çalışmaları devam ediyor.
Yetkililer, bölge sakinlerini olası kaplan saldırısına karşı dikkatli olmaya çağırdı.
Etiketler: Güney Afrika
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