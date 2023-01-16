Gauteng Polis Sözcüsü Albay Dimakatso Sello'dan yapılan açıklamada, Johannesburg'un güneyindeki Walkerville bölgesinde tutulduğu kafesten kaçan kaplan, 39 yaşında bir kişi ile bir köpeğe saldırdı.

Saldırıya uğrayan kişi yaralandı, köpeğin durumu ise teyit edilemedi.

Saldırının ardından ortadan kaybolan kaplanı arama çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, bölge sakinlerini olası kaplan saldırısına karşı dikkatli olmaya çağırdı.