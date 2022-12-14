News 24'ün haberine göre, ülke genelinde günde 6 ila 10 saati bulan geniş çaplı elektrik kesintilerinden sorumlu tutulan Eskom firmasının CEO'su Ruyter, bugün istifasını sundu.

Ruyter'den boşalan koltuğa, Eskom Yönetim Kurulu Başkanı Mpho Makwana'nın geçmesi bekleniyor.

Güney Afrika'nın eskiyen elektrik altyapısının yenilenmesine ilişkin hangi somut adımların atılacağı ise belirsizliğini koruyor.

Güney Afrikalı gazeteci ve iklim aktivisti Nick Hedley, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu noktada Eskom'un başına kimin geldiğinin çok önemli olmadığını belirterek, "Hükümet, Güney Afrika'nın umutsuzca ihtiyaç duyduğu ek üretim kapasitesini artırmak için neredeyse hiçbir şey yapmadı." ifadelerini kullandı.

Ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA) milletvekili Dean Macpherson da konuya ilişkin açıklamada, Ruyter'in Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın desteğini kaybettiği için istifa ettiğini ileri sürdü.

Maden Kaynakları ve Enerji Bakanı Gwede Mantashe, geçen hafta Eskom'u ve Ruyter'i, elektrik kesintileri vasıtasıyla hükümeti devirmek için komplo kurmakla suçlamıştı.

Geçen hafta, elektrik santrallerinde ardı ardına meydana gelen arızalar neticesinde, ülke genelinde 6 ila 10 saati bulan elektrik kesintileri yaşanmıştı.