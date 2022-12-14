Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 20:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kelbecer'de mayın patlaması: 1 şehit, 7 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Kelbecer'de mayın patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 3'ü asker 7 kişi yaralandı.
Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı Kelbecer'in Çırak köyü bölgesinde altyapı çalışmalarını yürüten işçiler, işgal döneminde yerleştirilen mayına bastı.
Patlama sonucu 4 işçi yaralandı.
Olay yerine yardım için gönderilen askerler de aynı bölgede mayına bastı.
Azerbaycan Başsavcılığı 1 askerin şehit olduğunu 3 askerin de yaralandığını açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma yürütülüyor.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan
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