Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı Kelbecer'in Çırak köyü bölgesinde altyapı çalışmalarını yürüten işçiler, işgal döneminde yerleştirilen mayına bastı.

Patlama sonucu 4 işçi yaralandı.

Olay yerine yardım için gönderilen askerler de aynı bölgede mayına bastı.

Azerbaycan Başsavcılığı 1 askerin şehit olduğunu 3 askerin de yaralandığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma yürütülüyor.

