Güney Afrika'da elektrik çarpması sonucu 8 kişi öldü

Cape Town Afet Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, şiddetli fırtına nedeniyle elektrik şebekesinin hasar gördüğü, Dritsands bölgesinde 4 yetişkinin ve Philippi bölgesinde 4 çocuğun elektrik çarpması nedeniyle yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Günlerdir etkisini gösteren şiddetli fırtına, Cape Town çevresinde sel, su baskınları ve toprak kaymasına yol açıyor.

Cape Town Büyükşehir Belediye Başkanı Geordin Hill-Lewis, yaptığı açıklamada, şiddetli fırtınanın neden olduğu hasarların giderilmesi için kaynak ayırılacağını bildirdi.