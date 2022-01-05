Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 23:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika'da Anayasa Mahkemesine çekiçli saldırı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Johannesburg kentinde bulunan Anayasa Mahkemesi binasının camlarına çekiçle saldırı düzenlendiği açıklandı.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde polisten yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesinin camlarını kırdığı iddiasıyla 36 yaşında bir erkek şüphelinin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, şüphelinin polisin dur emrine uymayarak camları kırmaya devam etmesi üzerine uyarı ateşi açıldığı ifade edildi.
Adalet Bakanı Ronald Lamola, basına yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesine saldırının demokrasiyi hedef aldığını söyledi.
Etiketler: Güney Afrika
Son Haberler
- 00:56
- 00:43
- 00:29
- 00:40
- 00:36
Sıradaki Haber
Aşırı sağcı milletvekili Filistinli tutuklunun tedavi gördüğü hastaneyi bastı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz