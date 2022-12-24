Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi 21:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika'da akaryakıt tankeri patladı: 10 ölü
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, bir akaryakıt tankeri patlamadı. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.
Güney Afrika Cumhuriyeti devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Johannesburg'un Boksburg bölgesinde köprü altında sıkışan akaryakıt tankeri, sürtünme nedeniyle alev alarak patladı.
İlk belirlemelere göre en az 10 kişinin öldüğü olayda, aralarında itfaiye görevlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.
Patlamanın şiddetiyle yakındaki bir hastanede de hasar oluştu.
Etiketler: Akaryakıt Güney Afrika
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