Hindistan'ın Gujarat eyaletinde babaannesi ve dedesiyle çamaşır yıkamak için nehir kenarına giden 7 yaşındaki Mannat Rathod, bir leopar tarafından sürüklendi.

Yetkililer, kızın bölgedekiler tarafından hastaneye götürüldüğünü fakat doktorların Rathod'un ölümünü rapor ettiğini açıkladı.

Leoparı yakalamak için bölgede birkaç kafes kurulduğu belirtildi.