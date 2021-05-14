Güney Afrika Cumhuriyeti Bilgi Düzenleme Otoritesi, Facebook'un WhatsApp verilerini işlemesinden endişe duyduğunu açıkladı.

Kurum, Güney Afrikalı kullanıcılara Avrupa Birliği'ndeki (AB) kullanıcılara sunulan hüküm ve koşulların aynısını sunmasını istedi.

WhatsApp ile anlaşmaya varılamaması sonucu, düzenleyici kurumun konuyu mahkemeye taşımak için avukatlara brifing verdiği vurgulandı.

Hesaplar ağustosta otomatik silinecek

Ocak ayında WhatsApp yeni gizlilik politikasını yayınlayarak, bu gizlilik politikasına onay vermeyenlerin 15 Şubat itibarıyla uygulamayı kullanamayacaklarını duyurmuştu. Tüm dünyada gelen tepkiler sonrasında da WhatsApp bu uygulamayı 15 Mayıs tarihine ötelemişti.

WhatsApp gizlilik politikasına onay vermeyen kullanıcılarının hesaplarını 15 Mayıs tarihi itibarıyla askıya alacağını, ağustos itibarıyla da bu hesapların silineceğini bildirmişti.