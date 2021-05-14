Filistinli direniş gruplarının çağrısı üzerine Batı Şeria’nın çeşitli kent ve beldelerinde cuma namazı sonrası gösteriler düzenlendi. Göstericiler, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’teki ihlallerini ve Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını protesto etti.

Şehit sayısı 11'e yükseldi

İsrail askerleri ise Filistinlilerin barışçıl gösterilerine plastik ve gerçek mermi, ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerim kentine bağlı Şuveyke beldesindeki gösterilerde 22 yaşındaki Maruf Ebu Ziyne'nin İsrail askerlerinin müdahalesinde şehit düştüğü belirtildi.

Ebu Ziyne’nin de şehadetiyle işgal altındaki Batı Şeria’da son 24 saat içinde şehit edilen Filistinli sayısı 11’e çıkmış oldu.

Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, Eriha, Ramallah, Cenin ve El-Halil kentlerinde birer, Selfit kentinde 2, Nablus kentinde de 4 Filistinlinin şehit olduğu belirtilmişti.

Filistin resmi ajansı WAFA, şehit düşen Filistinlilerden birinin, El-Halil kentinin güneyindeki Er-Riyhiyye köyünde Yahudi yerleşimciler tarafından gerçek mermiyle başından vurulduğunu ve hastanede hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Gerçek mermilerle saldırıyorlar

İsrail askerleri bu sabah da Batı Şeria’nın Ramallah kenti yakınlarında araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi şehit etmişti.

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde devam eden gösterilerde 37 Filistinlinin İsrail askerlerinin gerçek mermileriyle yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca 31 Filistinlinin de plastik mermilerle yaralandığı vurgulandı.

﻿Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını açıklamıştı.

﻿Şehit sayısı 122'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 122'ye yükseldiği açıklandı.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 20'sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 900'e ulaştığı ifade edildi.