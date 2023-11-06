Güney Afrika, Tel Aviv'deki tüm diplomatlarını çekme kararı aldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim ve Teknoloji Bakanı Khumbudzo Ntshavheni, basına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki okulları ve hastaneleri bombalamasının ve insani geçitleri kapatmasının Güney Afrika hükümetinde hayal kırıklığı yarattığı belirtildi.

Ntshavheni, "Güney Afrika hükümeti Tel Aviv'deki tüm diplomatlarını istişarede bulunmak üzere geri çekme kararı aldı." ifadesini kullandı.

Hükümetin ayrıca İsrail'in Pretorya Büyükelçisi Eliav Belotsercovsky'nin "İsrail'in zulmüne ve soykırımına karşı çıkanlar hakkındaki aşağılayıcı sözlerinden" duyduğu rahatsızlığa da dikkati çeken Ntshavheni, "İsrail'in Güney Afrika Büyükelçisinin konumu artık savunulamaz hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ntshavheni, Büyükelçi Belotsercovsky'nin davranışlarına karşı diplomatik zorluklar ve protokoller kapsamında gerekli önlemler alınması için talimat verdiğini vurgulayarak, "Kendisi ülkemizde misafirdir, misafir gibi davranmak zorundadır." açıklamasını yaptı.

Güney Afrika, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla, 2018'de de Tel Aviv'deki Büyükelçisini süresiz olarak geri çekmişti. O tarihten beri Güney Afrika'nın İsrail'de yalnızca bir irtibat ofisi bulunuyor.