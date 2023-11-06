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Dünya
AA 06.11.2023 17:10

Şifa Hastanesi'nin çatısı bombalandı

İsrail savaş uçakları, insanlık dramının yaşandığı Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ait bir binanın çatısındaki güneş enerjisi panellerini bombaladı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 31. gününde devam ediyor.

İsrail bölgeye düzenlediği saldırılarda Şifa Hastanesi'nin çatısında bulunan ve hastaneye enerji sağlayan güneş panellerini vurdu.

Panellere isabet eden füze sonrası çatıdan dumanlar yükseldi.

Gazze'de öldürülenlerin sayısı 10 bini geçti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in saldırıları sonucu oluşan can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'i kadın olmak üzere 10 bin 22'ye çıktığını ifade etti.

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Şifa Hastanesi'nin çatısı bombalandı
Şifa Hastanesi'nin çatısı bombalandı
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