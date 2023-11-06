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Dünya
AA 06.11.2023 01:28

Güney Afrika, İsrail'i uluslararası hukuk kurallarına uymaya çağırdı

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'i uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya ve sivilleri gözetmeye çağırdı.

Güney Afrika, İsrail'i uluslararası hukuk kurallarına uymaya çağırdı
[Fotoğraf Arşiv : REU]

Uluslararası İlişkileri ve İşbirliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in yabancı uyrukluların Gazze'den tahliyesi sürecinde, "dost" olarak gördüğü ülkelerin vatandaşlarına öncelik verdiği öne sürülerek Güney Afrika gibi "dost olmayan" ve saldırılara karşı duruş sergileyen ülkelerin listenin sonuna itildiği iddia edildi.

Açıklamada, İsraillilerin yabancı uyruklu kişileri kabul etme hızının yavaş olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Güney Afrikalıların sırasının 20 gün sonra gelebileceğine dikkati çekildi.

Yabancı uyruklu kişilere Gazze Şeridi'nden zamanında özgürce çıkmasına izin verilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunun ifade edildiği açıklamada, İsrail'in hastanelerde, ambulanslarda, okullarda, apartmanlarda ve özel arabalarında Filistinli sivilleri doğrudan hedef almasının "savaş suçu" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Güney Afrika, İsrail'i bir kez daha uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya ve Cenevre Sözleşmeleri ile uluslararası insani hukuk kapsamında sivilleri korumaya çağırıyor" ifadeleri kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının uluslararası insancıl hukuku ciddi şekilde ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu eylemler, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu üyelerinin ezici çoğunluğu tarafından onaylanan acil ateşkes ihtiyacını bir kez daha ortaya koyuyor. İsrail'in binlerce yerinden edilmiş sivilin barındığı Şifa ve Kudüs hastanelerini bombalamaya yönelik süregelen tehditleri uluslararası toplum tarafından kınanmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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