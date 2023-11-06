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Dünya
AA 06.11.2023 00:48

DSÖ'den "Gazze'deki bombardımanlardan endişe duyuyoruz" açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de yeniden iletişim hatlarında yaşanan kesinti ve ağır bombardımanlarla ilgili haberlerden derin endişe duyduklarını belirtti.

DSÖ'den "Gazze'deki bombardımanlardan endişe duyuyoruz" açıklaması
[Fotograf: AA]

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Gazze Şeridi'nde iletişim hatlarını kesmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gazze'de yeniden iletişim hatlarında yaşanan kesinti ve ağır bombardımanlarla ilgili haberlerden derin endişe duyuyoruz. İletişim hatlarında bağlantı olmadığında acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan kişiler hastanelere ve ambulanslara ulaşamıyor." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, tüm iletişim kanallarının yeniden aktif hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

İsrail Gazze'yi vuruyor
İsrail Gazze'yi vuruyor

İsrail, Şifa Hastanesinin çevresi dahil Gazze kentinin farklı bölgelerine bir saatten az sürede 100'den fazla hava saldırısı düzenlemişti. Saldırılar, Gazze'deki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen çökmesiyle eş zamanlı gerçekleşmişti.

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