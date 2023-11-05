Parçalı Bulutlu 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.11.2023 23:39

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Türkiye ile verimli bir diyalog kurmak istiyoruz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Yunanistan'ın Türkiye ile "verimli bir diyalog" içinde sorunları çözmek istediğini söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Türkiye ile verimli bir diyalog kurmak istiyoruz

Yunanistan'da yayımlanan "To Vima" gazetesine röportaj veren Yerapetritis, Atina'nın, Türkiye de dahil olmak üzere tüm komşu ülkelerle iyi ilişkiler sürdürmek istediğini ifade etti.

Yerapetritis, Türkiye ile ilişkilerde iyi bir iklim yakalandığını belirterek adım adım ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Yerapetritis, "Türkiye ile verimli bir diyalog kurmak istiyoruz. Ataletin anlaşmazlıkları çözmek için bir yol olmadığını düşünüyoruz. Karşılıklı fayda sağlayacak anlaşmalara yön verecek bir diyalog zemini mevcut. Sivil koruma, göç politikası, turizm gibi konular iki ülke arasında pozitif anlaşmalar yapılabilecek alanlar." dedi.

ETİKETLER
Yunanistan Türkiye- Yunanistan İlişkileri
Sıradaki Haber
İsrail ordusu, tank kazasında yaralanan bir askerin daha öldüğünü açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:10
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da
00:15
Lübnan: İsrail, yaptığı bombardımanla ülkenin güneyinde 462 hektar alanı yaktı
23:38
İsrail ordusu, tank kazasında yaralanan bir askerin daha öldüğünü açıkladı
23:41
Dilan ve Engin Polat soruşturmasına ilişkin savcılığın sevk yazısının detaylarına ulaşıldı
23:36
İsrail’in Lübnan’da sivil bir araca saldırısında 3’ü çocuk 4 kişi öldü
23:33
İETT otobüsünün çarptığı 2 yaşlı kadın ağır yaralandı
İsrail Gazze'yi vuruyor
İsrail Gazze'yi vuruyor
FOTO FOKUS
İsrail, Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'nı bombaladı
İsrail, Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'nı bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ