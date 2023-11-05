Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Türkiye ile verimli bir diyalog kurmak istiyoruz

Yunanistan'da yayımlanan "To Vima" gazetesine röportaj veren Yerapetritis, Atina'nın, Türkiye de dahil olmak üzere tüm komşu ülkelerle iyi ilişkiler sürdürmek istediğini ifade etti.

Yerapetritis, Türkiye ile ilişkilerde iyi bir iklim yakalandığını belirterek adım adım ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Yerapetritis, "Türkiye ile verimli bir diyalog kurmak istiyoruz. Ataletin anlaşmazlıkları çözmek için bir yol olmadığını düşünüyoruz. Karşılıklı fayda sağlayacak anlaşmalara yön verecek bir diyalog zemini mevcut. Sivil koruma, göç politikası, turizm gibi konular iki ülke arasında pozitif anlaşmalar yapılabilecek alanlar." dedi.